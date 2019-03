Lucas de Lima destaca necessidade de um espaço para grandes eventos na capital

"Campo Grande não tem um local para grandes eventos. O carnaval causou um grande problema de depredação do patrimônio público na região da orla ferroviária. Outro local onde aconteciam grandes eventos, o Parque Laucídio Coelho, enfrentou recentemente um problema com a justiça que por pouco não colocou em risco a Expogrande, feira de tradiçao e renome nacional. Os grandes promotores de eventos não possuem um local específico para isso. O governo do estado já demonstrou interesse em construir uma arena de eventos aqui em nossa cidade para realização de eventos de pequeno, médio e grande porte, que seja mais acessível e que sirva somente para esse fim." Assim o deputado estadual Lucas de Lima pediu que a Assembléia Legislativa discuta mais essa questão, durante a sessão plenária do dia 07 de março.

O deputado também lembrou que em muitos casos a população é que acaba sendo prejudicada, pois os locais onde são realizados shows, em sua grande maioria, não tem um fácil acesso e se perde muito tempo até chegar até esses locais, ficando até mesmo horas presos em congestionamentos. Outro problema apontado por Lucas é que em locais alternativos como o Parque das Nações Indígenas, os shows podem causar um impacto negativo na natureza. O parlamentar encerrou a sua fala lembrando que o nosso Carnaval merece um lugar melhor para ser realizado, e o legado de uma arena para eventos é muito positivo para toda a população.