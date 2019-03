Deputado Lucas de Lima demonstra preocupação com trânsito de Dourados

Deputado estadual Lucas de Lima (SD) - Divulgação TJMS

Atendendo à solicitação da população da segunda maior cidade do estado, o deputado estadual Lucas de Lima apresentou na sessão plenária do dia 13 de março uma indicação pedindo a prefeita Délia Razuk e ao diretor presidente da Agetran de Dourados que reforcem a fiscalização de trânsito no centro da cidade e arredores.

"Estou muito preocupado com o trânsito no centro de Dourados. É preciso intensificar a fiscalização para poupar a vida dos cidadãos douradenses que tanto tem sofrido com a falta de reordenamento e com o alto índice de acidentes que poderiam ser evitados. O caminho para a solução desse problema passa também pela educação para o trânsito, que é responsabilidade do município, bem como os serviços de engenharia, fiscalização e levantamento, análise e controle dos dados estatísticos de tudo que acontece nas ruas das cidade. " lembrou o deputado.

O parlamentar lembrou também que atualmente tem sido observado um grande desalinhamento, desordenança, falta de respeito e principalmente a ausência de agentes fiscalizadores, o que acaba aumentando gradualmente o número de atropelamentos e colisões, ceifando a vida dos douradenses, situação que tem que ser revertida com urgência.