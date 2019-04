Lucas de Lima cobra banheiros químicos em feira livre da Capital

As feiras livres já fazem parte da cultura do povo campograndense. Algumas tem mais de 30 anos funcionando no mesmo lugar e com grande fluxo de pessoas. Os moradores dos bairros esperam semanalmente a feira para fazer suas compras ou até mesmo degustar a tradicional culinária que, para muitos, só a feira tem. Mesmo com tanto movimento e tanta importância para nossa cidade, a grande maioria das feiras não contam com boa estrutura para receber a população. Uma das reclamações mais recorrentes é a falta de banheiros. Uma solução de baixo custo e bastante prática é a instalação de banheiros qúimicos nesses locais.

Atento a essa situação e respondendo a solicitação dos frequentadores das feiras livres que o procurararam, o deputado Lucas de Lima solicitou à prefeitura de Campo Grande através de uma indicação protocolada nesta terça feira, 23 de abril, que fossem instalados banheiros químicos na feira livre do bairro Guanandi, uma das maiores e mais antigas da cidade, e que ocupa boa parte da Rua Barra Mansa aos domingos.

"Esse é um pedido antigo dos moradores do Guanandi. A feira é um ponto de encontro da população, que precisa de mais atenção do poder público. O uso de banheiros qúimicos nesses locais é de grande utilidade para todos, inclusive para quem trabalha na feira. Vou extender esse pedido para que a prefeitura olhe com carinho também para as demais feiras da capital." afirmou o deputado.