Lorenzoni nomeia coordenador do Grupo Técnico de Segurança Institucional

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 4, traz uma portaria assinada por Onyx Lorenzoni, ministro extraordinário da transição de governo e futuro ministro da Casa Civil, designando Walter Félix Cardoso Júnior para exercer a função de coordenador do Grupo Técnico de Segurança Institucional.

Walter Felix Cardoso Junior é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e atua há mais de 30 anos no Exército Brasileiro, em especial na área da inteligência militar.

Além disso, Lorenzoni concede a Pablo Antonio Fernando Tatim dos Santos, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, designado coordenador da Coordenação de Assuntos Jurídicos do Gabinete de Transição Governamental, e Rafael Moya Fernandes Lopes, coordenador de Gestão Interna da Secretaria-Geral do Gabinete de Transição, competência para autorizar a concessão de diárias e passagens no âmbito do Gabinete de Transição Governamental.