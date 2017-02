Lobão não tem por que se preocupar com bloqueio de contas de filhos, diz defesa

A defesa do senador Edison Lobão (PMDB-MA) declarou que ele "não tem motivo para se preocupar" com o bloqueio preventivo das contas bancárias de seus filhos no exterior. O Ministério Público suíço investiga se as contas foram usadas para possível recebimento de propina. O advogado de Lobão, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, reafirmou que o parlamentar não possui contas fora do País.

"Ao que consta, os filhos podem ter conta, mas são contas regulares, declaradas. Mas sou advogado do senador, e ele não tem nenhuma conta no exterior, isso é uma especulação extremamente inadvertida, errada e caluniosa", disse Kakay.

Sentenças dos tribunais suíços confirmam que Lobão está entre os políticos brasileiros que "fazem parte de uma investigação" por corrupção. Os documentos também apontam que contas secretas na Suíça em nome dos dois filhos do senador foram bloqueadas. O MP da Suíça confirmou nesta sexta-feira, 24, que as contas estão em nome de Edison Lobão Filho e Márcio Lobão, que já foi alvo da Polícia Federal no Brasil.

