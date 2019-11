Livro vencedor do Prêmio Guavira de Literatura é abordado no Papo é Leitura

Nova edição do programa estreia nesta sexta-feira com a entrevista do professor Henrique Pimenta (à esquerda)

O livro de contos ‘Ele Adora a Desgraça Azul’ e a obra de poesia ‘99 Sonetos Sacanas e 1 Canção de Amor’, ambos escritos pelo professor Henrique Pimenta, são destaques da nova edição do programa O Papo é Leitura, que estreia nesta sexta-feira (8), às 18h, na TV Assembleia.

Ao jornalista João Humberto, apresentador do programa, Henrique Pimenta disse que o livro de contos possui histórias que se passam em Campo Grande e em algumas cidades do interior como Coxim e Jardim. A avenida Eduardo Elias Zahran, localizada na capital, é bastante retratada na obra, visto que o escritor reside próximo a ela.

O nome do livro tem como base o azul, que durante muito tempo foi a cor predileta de seu filho pequeno. “Ele tinha verdadeira fixação por essa cor e como antes de publicar o livro, participei de um concurso com um conto chamado ‘Coxim’ e não ganhei, infelizmente, decidi fazer um passeio entre a cor azul e o fato de eu não ter vencido essa premiação”, conta Henrique.

Histórias do autor se passam em Campo Grande e cidades do interior

No entanto, mesmo Pimenta não ganhando o prêmio, decidiu aprimorar o conto ‘Coxim’, que resultou na respectiva obra, vencedora da categoria ‘Contos’ do Prêmio Guavira de Literatura, em 2017, promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Em meio às temáticas da urbanidade, contemporaneidade, violência extrema e sexualidade, no livro se destacam histórias como “Atravessando o psicossamba da loura fake”, “Coxim”, “Preparativos para a noite”, “Shirley e Beckett”, “O parquinho dos dinossauros alquebrados” e “A caminho de Japorã”.

Com 54 anos, Henrique Pimenta também tem outro livro publicado: o pocket book (livro de bolso) ‘99 Sonetos Sacanas e 1 Canção de Amor’. Essa obra é composta por poemas eróticos e teve boa repercussão.

Fã da sétima arte, Henrique diz que suas obras dialogam com o cinema por meio das imagens descritas, da linguagem etc. Além disso, antenado a várias manifestações culturais, o escritor possui o blog dobardo.blogspot.com e o instagram @bardopimenta, em que o público pode conferir desde poemas a músicas e filmes.

Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Henrique dá aulas de literatura em algumas escolas de Campo Grande e acredita que os professores têm um peso muito forte no sentido de estimular alunos a adquirirem o hábito de ler. “Se cada professor andasse com um livro debaixo do braço e o sugerisse aos alunos, íamos colaborar sobremaneira para a expansão da literatura e assim formar cada vez mais novos leitores”.

O Papo é Leitura

A literatura é uma arte que enriquece a cultura e transforma vidas, além de levar o leitor a viajar por diversos universos. Valorizar a leitura, por meio das obras de escritores regionais, além da divulgação de ações que dignificam a literatura são os principais objetivos do programa O Papo é Leitura.

Após a estreia desta edição com Henrique Pimenta, o programa O Papo é Leitura será exibido na grade de programação da TV Assembleia no domingo (10), às 12h, e na segunda-feira (11), às 8h. A TV Assembleia pode ser vista no YouTube da ALEMS ou então neste link.