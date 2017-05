Lindbergh fala que Gleisi já tem votos necessários para presidir o PT

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que foi indicado pela corrente Muda PT para disputar o cargo de presidente nacional do partido, afirmou que a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que disputa o cargo pela corrente majoritária Construindo um Novo Brasil e é apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já tem os votos necessários para ganhar a eleição na legenda, em junho.

Mesmo assim, o senador disse que mantém sua candidatura para discutir uma nova estratégia ao partido. "Se tem uma coisa que eu acho que erramos, é que nós subestimamos a luta de classe desse país", afirmou. "Do Mensalão para cá, fomos frouxos demais", declarou, durante a etapa estadual do Congresso do PT, na capital paulista. O evento conta com as presenças de Lula e do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica.

Ele ainda falou que a tentativa de barrar Lula de ser candidato é a continuação do "golpe". "Temos que elevar o tom do discurso. Não podemos aceitar que eles tirem o homem que lidera as pesquisas no Brasil, o representante do campo popular, do processo eleitoral", afirmou.

O poder judiciário foi alvo de ataques do senador. "Precisamos reformar o Estado brasileiro, reformar esse poder judiciário desgraçado que temos", afirmou.

A senadora Gleisi Hoffmann defendeu a candidatura de Lula para 2018, destacando que ele lidera todas as pesquisas de sondagem de voto. "Só tem uma coisa que recupera nossa democracia: voto popular, precisamos agora de eleições diretas nesse país e precisamos antecipar as eleições gerais". "Você é a esperança do povo brasileiro", disse a senadora, quando se direcionou ao ex-presidente petista. "Estamos unidos para construir o caminho que levará de novo Lula a ser presidente do Brasil", disse.

