Lidio Lopes recebe o presidente da Unale em Campo Grande

O deputado estadual Lidio Lopes recebeu a visita do presidente da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) Kennedy Nunes, deputado estadual do Estado de Santa Catarina. Na ocasião o presidente foi recepcionado pelos deputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para debaterem a possibilidade de alteração da Constituição Federal quanto à atuação dos deputados estaduais, garantindo assim uma maior autonomia no trabalho legislativo, essa mudança precisa ser feita através de um Projeto de Emenda Constitucional (PEC), com texto aprovado por no mínimo 14 Assembleias Legislativas do Brasil.

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega a união dos 1059 deputados estaduais do Brasil, que tem como objetivo garantir o cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população.

“É uma honra receber o presidente da Unale, Kennedy visto que ele pode trazer algumas demandas que fazem parte das Casas Legislativas do país e com isso podemos aprimorar o nosso trabalho em Mato Grosso do Sul”, destaca Lidio.

Atualmente Lidio Lopes ocupa o cargo de 2º Secretário-Geral da Unale, eleito em 2018 durante a XXII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE).