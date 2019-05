Lidio Lopes participa da reunião do Conisul em Iguatemi

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) participou, nesta quarta-feira, da reunião do Conisul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul), na Câmara Municipal de Iguatemi, juntamente com os 14 prefeitos dos municípios integrantes do consórcio.

O Conisul é composto por quatorze municípios, são eles: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. Com a presidência de Vanderlei Bispo, prefeito da cidade de Japorã, o objetivo dos municípios que integram o Conisul é a implantação de ações de desenvolvimento coletivo nos campos de infraestrutura, preservação ambiental, educação, desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda e na área de saúde. Os consorciados podem propor e executar ações locais para promover o desenvolvimento por meio de parcerias, convênios e contratos (públicos, privados, nacionais, internacionais e governamentais ou não).

E durante o encontro foi oficializada a entrega de 01 Caminhão 0km, equipamento da Usina Móvel de Pavimentação Asfáltica que atenderá todos os municípios do Consórcio.

“Sou o deputado que mais trouxe emendas parlamentares para a região do Conisul, e assim quero continuar trabalhando cada vez mais por esses municípios, trazendo recursos, buscando melhorias e fazendo interligações entre os poderes executivo e legislativo”, destaca Lidio Lopes.