Lidio Lopes participa da Marcha para Jesus em Coxim com o Trio Trombeta

O deputado Lidio Lopes prestigiou, nesta quinta-feira, as comemorações dos 121 anos da cidade Coxim. A solenidade contou com a programação do tradicional Desfile Cívico Militar, diversas atividades e a Marcha para Jesus. “É uma honra participar do aniversário deste município. Parabéns a todos os moradores de Coxim! Orgulho-me muito em contribuir com o desenvolvimento deste município, contem sempre comigo”, ressaltou Lidio Lopes.

Para a realização da Marcha para Jesus o deputado disponibilizou todo equipamento de som através do trio elétrico Trombeta que percorreu as ruas de Coxim com paradas ao longo do trajeto, enquanto líderes e ministros religiosos adoravam a Deus com os fiéis.

O evento foi realizado pela Associação de Líderes e Ministros de Coxim (ALMIC) com apoio da Prefeitura de Coxim, do vereador Mecias Alves e do deputado. Para o presidente da Associação de Líderes e Ministros das Igrejas de Coxim Alberto Ferreira, a Marcha para Jesus é uma oportunidade para levar a palavra de Deus a todos os cidadãos, e o deputado Lidio é um grande parceiro. “Quero agradecer ao deputado pela presença no evento e ajuda com o seu trio”, destaca o pastor.