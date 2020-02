Lidio Lopes entrega ultrassom para Casa da Gestante em Eldorado

Deputado Lídio Lopes entrega ultrassom para Casa da Gestante em Eldorado - Divulgação

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota), em agenda pelo interior de Mato Grosso do Sul neste fim de semana, realizou a entrega oficial de um aparelho de ultrassonografia de última geração ao município de Eldorado. O ultrassom foi adquirido através de emenda parlamentar do deputado destinada aos municípios de MS e irá atender as demandas da Casa da Gestante.

Durante a entrega o médico ginecologista Dr. Fernando falou da importância da conquista: “Um aparelho moderno e completo como esse nos permite exames com absoluta qualidade, o que é fundamental para que as gestantes tenham um bom atendimento”. De acordo com a secretaria de saúde Karen Taise, esse aparelho irá proporcionar um atendimento de pré-natal de qualidade a gestantes de Eldorado.

Para o prefeito Leo, Eldorado tem sido beneficiada com a parceria do deputado, o que tem garantido a qualidade de vida da população e nesse caso especificamente, na área da saúde.

Segundo o deputado, esse recurso é fruto do seu trabalho parlamentar. “Hoje tenho a satisfação de cumprir mais este compromisso feito com os eldoradenses e posso garantir que mais benefícios serão entregues nos próximos anos”, disse Lidio.

Durante os seus mandatos como deputado estadual, Lidio Lopes bateu recorde na proposição de emendas parlamentares que somaram mais de R$ 6 milhões destinados para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são distribuídos da seguinte forma: 60% para a saúde; 20% para a assistência social, estendendo ações também para as áreas da segurança pública, bem como da agricultura familiar; e 20% para a educação, esporte e cultura.