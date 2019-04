Lidio Lopes entrega ambulância para hospital de Nova Alvorada do Sul 

O deputado estadual Lidio Lopes esteve em Nova Alvorada do Sul na última quinta-feira para realizar a entrega oficial de uma ambulância destinada a atender a secretaria de saúde do município.

O veículo adquirido através da emenda parlamentar do deputado Lidio Lopes foi entregue para o Hospital Municipal Francisca Ortega.

“Graças a Deus podemos atender a cidade de Nova Alvorada na área da saúde com essa ambulância que irá auxiliar no transporte de pacientes para as cidades vizinhas”, destaca Lidio Lopes.

Lidio Lopes bateu recorde na proposição de emendas parlamentares que somaram quase R$ 6 milhões destinados para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são distribuídos da seguinte forma: 60% para a saúde; 20% para a assistência social, estendendo ações também para as áreas da segurança pública, bem como da agricultura familiar; e 20% para a educação, esporte e cultura.

Na ocasião o parlamentar foi recepcionado pelo prefeito Arlei para um café da manhã na sua residência, juntamente com o presidente municipal do Patriota Valtrudes Machado.