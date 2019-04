Lidio Lopes enaltece o empreendorismo da gestão municipal de Campo Grande

Deputado destacou o empreendedorismo fomentado pela gestão municipal de Campo Grande

O deputado estadual Lidio Lopes (PATRI) subiu à tribuna nesta manhã (23) para elogiar a administração da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG). “Com a dificuldade de equilibrar as contas nesta época em que a maior parte dos municípios enfrenta uma crise, estando engessados, a gestão da prefeitura de Campo Grande conseguiu investir na micro e pequena empresa, voltando a ser uma das finalistas na edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Há 7 anos não participava do concurso”, registrou.

Lidio Lopes divulgou que a capital concorre na categoria Inclusão Produtiva e apoio ao Microempreendedor Individual (MEI). “A gestão municipal abriu oportunidades para investimentos aqui, oferecendo mecanismos que facilitaram a criação e regularização de micro e pequenos negócios, facilitando também a regulamentação das microempresas, já que o auxílio vai da abertura do negócio, curso de capacitação, orientação quanto a aspectos técnicos, de gestão, legais, financeiros e de alavancagem. Foram formalizadas 200 microempresas individuais”, explicou o parlamentar.

“As grandes empresas sempre são bem procuradas, e geram muitos empregos, o problema é que quando fecham as portas, deixam muitos desempregados. A geração de emprego em menor número também beneficia a população e dá resultados ao município. Campo grande está agora em um ótimo patamar, é com esses projetos sendo realizados, caminha para o progresso a passos largos”, considerou o deputado Lidio Lopes.

Barbosinha considera boa a administração da capital do Estado

O deputado estadual Barbosinha (DEM), líder do governo na Casa de Leis, também parabenizou a gestão municipal. “Em tempos de crise, o caminho para sair dela é por meio de geração de renda e emprego formal, começando sempre do pequeno para o grande, o que fomenta a economia. Torcemos pelo progresso e desenvolvimento da capital. Que a administração pública seja sempre parceira nesta evolução”, considerou.

Prêmio – O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor reconhece a capacidade administrativa dos gestores públicos que tenham implantando projetos com resultados comprovados, mesmo parciais, de estímulo e surgimento ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública. O prêmio é dividido em etapas estadual e nacional, está em sua IX Edição e o anúncio dos vencedores da estapa estadual será no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), localizado na Avenida Mato Grosso, 1661, amanhã (24), às 10 horas.