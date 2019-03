Lidio Lopes comenta sobre a suposta influência da boneca Momo em suicídios infantis

Boneca Momo pode ter influenciado suicídios em crianças no Brasil

O deputado estadual Lidio Lopes (PATRI) subiu a tribuna nesta manhã (19) para externar sua preocupação com a aparição da boneca Momo em vídeos infantis, veiculados no canal YouTubeKids. “Não podemos ficar inertes a estes acontecimentos, sou coordenador da Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente para o Centro-Oeste [Fenacria]. Discutimos na União dos Legislativos Estaduais [Unale] questões muito fortes, como o suicídio. Nos últimos dias houveram suicídios de crianças. Uma de 9 no Paraná, e 10 anos em Mundo Novo, aqui no Estado, no último domingo, que podem ter sido influenciados pela boneca Momo”, relatou.

Lidio Lopes comentou o relato de seu filho de dez anos de idade sobre a Momo. “Meu filho, que tem 10 anos de idade relatou que a maioria conhece a Momo, sabe o que é. Ele falou que ela mostra facas, giletes e outros instrumentos e um dos maiores desafios propostos com a aparição da Momo em meio aos vídeos é matar os próprios pais, para só depois cometerem o suicídio”, explicou o parlamentar.

O parlamentar ainda fez um apelo aos pais de crianças e adolescentes. “Os pais tem que perceber e usar a tão falada rede social para divulgar como instrumento de utilidade pública se souberem relatos do que está ocorrendo. Outros números comprovam o índice alto de suicídio em relação a crianças. Em Recife, uma criança de 9 anos se enforcou no quintal de casa. Em João Pessoa, a polícia investiga a origem das últimas mensagens que a criança recebeu no celular. Não podemos ficar alheios ao que entra em nossas casas pelos aparelhos e jogos eletrônicos. Em outros países como a França, os Estados Unidos e o Canadá há bastante discussão sobre o tema. No Brasil ainda há pouco debate sobre esse assunto extremamente importante”, completou.

“Que possamos através da Unale e da Fenacria fazer esse enfrentamento, existe essa preocupação em todos os Estados, já que estão acontecendo muito rápido em todos os lugares. Devemos incitar as pessoas a paz e a tranqüilidade para que possamos viver em harmonia num país que é lindo e maravilhoso. E, como um amigo que mora há 4 anos nos Estados Unidos, disse, sobre aqui no Brasil termos amigos e família, que nós possamos preservar a nossa família e nossas amizades”, divultou o deputado Lidio Lopes.

Momo – O criador da boneca é o escultor japonês Keisuke Aiso, 43 anos. A inspiração seria uma lenda japonesa em que uma mulher morre no parto e retorna para assombrar os vivos. Com olhos esbugalhados, pele pálida, sorriso sinistro e longos cabelos escuros e maltratados, a boneca é assustadora até para adultos. E de acordo com relatos, a imagem da Momo é acompanhada por “mensagens sinistras”, que ensinam e incentivam as crianças a procurarem por objetos pontiagudos em casa para que elas ataquem os próprios pais e ainda, cortem os próprios pulsos.