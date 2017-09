Lideranças estaduais participam da convenção do PMDB em Dourados

De acordo com Renato os desafios são grandes em Dourados e o PMDB vai encarar com vontade e determinação todos os desafios. / Divulgação

O senador Waldemir Moka e os deputados Junior Mochi (presidente da Assembleia Legislativa), Antonieta Amorim e Eduardo Rocha já confirmaram presenças no ato de encerramento da convenção municipal do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) em Dourados, nesta sexta-feira, dia 1º. O ex-governador André Puccinelli informou que vai tentar adiantar um compromisso em Campo Grande para também poder participar do ato. Prefeitos, vereadores e lideranças municipais da região também estarão presentes.

O deputado estadual Renato Câmara deverá ser eleito, numa chapa de consenso, presidente do Diretório Municipal de Dourados. Ele já dirige o partido há dois anos como presidente da comissão provisória. A convenção acontece entre 14h e 19h, no Clube Nipônico, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2621, no centro da cidade.

Além do Diretório Municipal, o partido elegerá as diretorias dos seus segmentos PMDB Mulher e PMDB Jovem. Cada diretoria será formada por 60 membros. Na noite de quarta-feira, numa reunião da Comissão Provisória, Renato Câmara destacou a ativação desses segmentos como muito importantes para renovar e oxigenar o partido, de modo que se cumpra a necessidade de uma política moderna, capaz de atender os anseios do povo.

O deputado destacou que o partido está preparado para assumir os novos desafios que Dourados exige. Segundo ele, as lideranças locais, tanto as históricas, quanto as novas, trabalham em consenso para implementar um novo processo de crescimento e fortalecimento do partido.

“Dentro de um processo muito democrático vamos construir juntos um partido cada vez mais forte, sempre partilhando juntos dos mesmos ideias vividos pelos heroicos companheiros que lutaram contra a ditatura pelo MDB e levaram o pais às eleições diretas”, destaca.

De acordo com Renato os desafios são grandes em Dourados e o PMDB vai encarar com vontade e determinação todos os desafios. “A proposta é tornar o partido mais forte, visando um melhor desempenho nas urnas nos próximos pleitos eleitorais. Com a nossa força, a força da mulher e a força dos jovem vamos conquistar os espaços que precisamos para fazer as mudanças que a nossa cidade precisa”, afirma o deputado.

Veja Também

Comentários