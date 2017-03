Líder do PT pede que Procuradoria da Mulher acompanhe denúncia contra senador

A senadora Gleisi Hoffmann, líder do PT no Senado, enviou ofício à Procuradoria da Mulher no Senado Federal solicitando que o órgão acompanhe a investigação de violência doméstica contra o senador Lasier Martins (PSD-RS).

A mulher do parlamentar, a jornalista Janice Santos, afirma ter sido agredida pelo marido em meio a uma discussão, na última terça-feira, 28. Segundo relato de Janice, ela teria sido xingada e chutada nas pernas, além de ter sofrido lesões na mão, que teria sido pressionada contra um porta-joias durante a discussão.

"Sem adiantar qualquer prejulgamento, solicitamos que a Procuradoria acione os órgãos do sistema de Justiça com vistas ao efetivo acompanhamento do caso para, caso comprovada a agressão contra a mulher, possa verificar as ações cabíveis", pediu Gleisi.

Segundo a senadora, a prática de violência de um membro do Senado Federal contra uma mulher não pode passar desacompanhada de uma ação efetiva da Procuradoria da Mulher, que tem como pauta a luta pela igualdade plena e o enfrentamento da violência contra as cidadãs.

