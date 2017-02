Líder do PT na Câmara pede a saída de Eliseu Padilha do governo

O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP), defendeu nesta sexta-feira, 24, a demissão imediata do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

"O ministro Eliseu Padilha não reúne mais condições em permanecer no Executivo e precisa ser demitido imediatamente. Padilha, o auxiliar mais próximo de Michel Temer, foi envolvido em operação com recursos ilegais. Não se trata de denúncia, mas de prova testemunhal contra ele, que partiu de José Yunes, amigo do presidente", disse o petista em nota.

Ex-assessor especial da Presidência da República e amigo pessoal de Temer há mais de 40 anos, Yunes contou que recebeu um pacote do doleiro Lúcio Funaro, a pedido de Padilha, um mês antes da eleição presidencial de 2014 que reelegeu a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele alegou, no entanto, que não viu o conteúdo.

Zarattini também criticou a nomeação do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) para o Ministério da Justiça e disse que, diante da atual crise na segurança pública, o peemedebista não apresenta as credenciais necessárias para a função. "Preocupa-nos muito saber que a pasta da Justiça será ocupada pelo deputado federal Osmar Serraglio, um dos defensores dos interesses de Eduardo Cunha na Câmara", declarou.

