O senador Eduardo Braga (AM), líder do MDB no Senado e correligionário do ex-presidente Michel Temer, preso hoje pela manhã, disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que todos devem cumprir a lei e que a Justiça existe para todos. "Esperamos que o Estado Democrático de Direito seja respeitado e que a defesa do ex-presidente Michel Temer possa esclarecer todas as questões", disse o senador.