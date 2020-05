Líder do Governo lamenta declaração do ministro da Educação e defende equilíbrio neste momento

Gerson Claro defendeu ainda que líderes políticos e ocupantes de cargos públicos mantenham o equilíbrio neste momento em que o País enfrenta uma grave crise econômica e de saúde - Foto: Luciana Nassar/ALMS

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), lamentou hoje (28) o fato de o ministro da Educação, Abraham Weintraub, associar ao nazismo a operação “Fake News”, da Polícia Federal, que cumpre mandados de busca e apreensão e apura ataques a integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em suas redes sociais, o ministro escreveu a seguinte frase: "Hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligarca/socialista dirá? SIEG HEIL!"

“As pessoas precisam manter o equilíbrio para que cada um possa cumprir seu papel na República e as instituições possam funcionar. Não concordo com as palavras do ministro da Educação e com seu comportamento, pois em um país democrático e Republicano há outros meios de se divergir”, afirmou.

A expressão em alemão citada pelo ministro significa “salve vitória” e era muito utilizada durante o período nazista. Já a noite dos cristais foi um dos primeiros grandes episódios violentos coordenados contra os judeus, precursor do Holocausto.

Gerson Claro defendeu ainda que líderes políticos e ocupantes de cargos públicos mantenham o equilíbrio neste momento em que o País enfrenta uma grave crise econômica e de saúde causada pelo novo Coronavírus.

“É lamentável o acirramento das questões ideológicas e políticas em um momento em que a República tem assuntos muito maiores para se preocupar em termos de economia e saúde”, disse.

Entretanto, na opinião do deputado, o STF extrapola sua competência ao instaurar inquérito para investigar Fake News contra a instituição. Para ele, apesar de ter respaldo regimental, é juridicamente questionável.

“O próprio ministro conduzir o inquérito que ele mesmo investiga e vai julgar, acho esquisito”, avaliou.