Líder da bancada de Mato Grosso, o deputado e ex-ministro da Agricultura Neri Geller (PP) disse que o grupo não está interessado na questão de cargos. "Não estamos nos envolvendo nesse aspecto. O que nós queremos é resolver a questão da regulamentação da compensação da Lei Kandir, que é um gargalo para nós. Essa questão dos cargos, para a grande maioria da bancada, não há interesse", disse. Geller, por outro lado, afirmou que está preocupado com a falta de articulação do governo com o Congresso.

"Toda a bancada esta pronta para ajudar o governo, mas o governo precisa se ajudar, porque está muito bagunçado. Hoje, no Congresso, é preocupante a situação em que está a interlocução", disse Geller. Para o deputado, a discussão ideológica precisa ser deixada de lado pelo governo. "Nós temos de ser pragmáticos", disse. A bancada de Mato Grosso tem oito deputados e três senadores.