Licitação vai marcar retomada do plantio da erva mate em MS

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) vai lançar nos próximos dias licitação para comprar mudas de erva mate a dez municípios na fronteira com o Paraguai. O processo marca a retomada do plantio do produto, projeto proposto pelo senador Waldemir Moka (MDB) em 2011.

Reunião na última sexta-feira (2), em Amambai, entre o assessor parlamentar do senador Moka, o economista Nelson Vieira Fraga, com técnicos da Sudeco, da Agraer, do Ministério da Agricultura no Estado, dos municípios e produtores locais definiu o calendário para o início do projeto.

Moka explica que o objetivo da proposta é fazer com que produtores da região tenham renda extra com o cultivo da folha. O ganho por hectare plantada pode chegar a R$ 10 mil.

O Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Erva Mate na Sul Fronteira vai atender, inicialmente, a 210 produtores em dez municípios fronteiriços. A parceria envolve a Sudeco e a Agraer.

“A expectativa é a de que, com a união de todos os envolvidos, Mato Grosso do Sul volte a ser autossuficiente e passe da condição de importador do produto para exportador”, explica Vieira Fraga, assessor de Moka.

O senador Moka diz que o projeto tem papel social importantíssimo por resgatar a cultura regional, além de criar uma alternativa de renda para retirar os jovens do tráfico. “Em se tratando do meio ambiente, por ser uma árvore, passa a ser excelente instrumento de recomposição da área de Reserva Legal”, afirma.