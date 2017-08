Lewandowski mantém eleição para governador do Amazonas neste domingo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski decidiu nesta quinta-feira (3) manter a eleição direta para governador do Amazonas no próximo domingo (6). Na decisão, o ministro rejeitou recurso protocolado pelo ex-vice-governador Henrique Oliveira, que pretendia assumir o cargo.

Apesar da decisão que garante a realização das eleições, os vencedores do pleito não poderão ser diplomados pela Justiça Eleitoral até o julgamento do último recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do ex-governador José Melo por compra de votos na campanha de 2014 e determinou a realização das eleições suplementares. Com a decisão, Henrique Oliveira também foi cassado.

Segundo o TSE, a eleição suplementar vai custar R$ 18 milhões, incluído o segundo turno, caso seja necessário. Serão utilizadas cerca de 7 mil urnas eletrônicas em 1.508 locais de votação, espalhadas por 7.262 seções eleitorais. Mais de 2,3 milhões de eleitores devem ir às urnas.

Veja Também

Comentários