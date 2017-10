Lewandowski está hospitalizado em SP após sofrer queda e fraturar costelas

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu uma queda no último sábado, 28, ao passear com os cães em São Paulo, informou o gabinete do ministro.

De acordo com o gabinete, o ministro foi por conta própria ao Hospital Albert Einstein, onde passou por avaliação e se constatou a fratura de "algumas costelas".

Lewandowski segue no hospital em estado de observação e deve ter alta ainda nesta semana, informou o gabinete. Ele passa bem.

Mesmo em recuperação, o ministro vem trabalhando desde a última segunda-feira, 30, tendo assinado decisões remotamente.

Não haverá sessões plenárias no STF nesta semana. A Segunda Turma, colegiado ao qual pertence Lewandowski, também não se reunirá nesta semana para julgar casos.