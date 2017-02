Leviatã, nova fase da Lava Jato, mira filho de Lobão e ex-senador

A Operação Leviatã, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 16, tem como alvos o filho do senador Edison Lobão (PMDB), Márcio Lobão e o ex-senador Luiz Otavio Campos.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Belém e Brasília. As buscas tem como objetivo aprofundar a investigação do Inquérito que apura pagamento de propina a dois partidos políticos, no porcentual de 1% sobre as obras civis da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, por parte das empresas integrantes do consórcio construtor.

Os principais envolvidos no esquema de repasse de valores aos agentes políticos, de acordo com as investigações, são Marcio Lobão e o Luiz Otavio Campos. Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O nome escolhido pela PF se inspira na obra do filósofo político Thomas Hobbes. Nela ele afirmou que o "homem é o lobo do homem", comparando o Estado a um ser humano artificial criado para sua própria defesa e proteção, pois se continuasse vivendo em Estado de Natureza, guiado apenas por seus instintos, não alcançaria a paz social.

