Maioria dos leitores do portal "A Crítica", reprovam a nomeação de Regina Duarte na Secretaria da Cultura

A atriz terá pela frente a missão de atuar na formulação de políticas, programas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio da cultura - Foto: Marcos Corrêa/PR

Apesar da grande experiência na dramaturgia nacional, a maioria dos leitores do portal A Crítica reprovam a nomeação de Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Na enquete disponível no site desde o último sábado (25) e encerrada na manhã de hoje (1), indica que 62% dos leitores não concordam, já 37% são favoráveis a nomeação da eterna "namoradinha do Brasil" para o cargo.

Regina Duarte vai assumir vaga deixada por Roberto Alvim, demitido após fazer discurso com referência nazistas que repercutiu negativamente no país.

Apesar da sinalização positiva da atriz, o presidente Jair Bolsonaro não deu prazo para que ela assuma as funções. "Está tudo certo, está caminhando, ela está acertando as questões pessoais dela. Não tem prazo", afirmou ao chegar ao Palácio do Alvorada, residência oficial, depois do encontro com a atriz na última quarta-feira (29).

A atriz terá pela frente a missão de atuar na formulação de políticas, programas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio da cultura. O setor audiovisual e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) estão sob o guarda-chuva da secretaria, assim como o Programa Nacional de Cultura, o Programa de Incentivo à Leitura, o Programa de Cultura do Trabalhador e o Programa Nacional de Apoio à Cultura, instituído pela Lei Rouanet.

Nova enquete

O portal A Crítica quer saber: A nova placa do Mercosul entrou em vigor na sexta-feira (31). Você pretende fazer um novo emplacamento?