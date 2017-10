Leilão do pré-sal foi mais barato que gasto do governo para se manter, diz Gleisi

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez críticas ao leilão de áreas do pré-sal realizado na sexta-feira, 27, e às declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que o resultado foi "um pouco abaixo do esperado".

Em publicação no Twitter, Gleisi questionou o posicionamento de Meirelles e afirmou que os recursos liberados pelo governo Temer para garantir o apoio de parlamentares nas votações sobre a denúncia contra o presidente foram superiores ao montante levantado no leilão.

"Um pouco abaixo? Foi inferior ao gasto que vocês tiveram para permanecer no poder. Pré-sal a preço de banana", escreveu a senadora petista.

Na sexta, Meirelles disse que a arrecadação de R$ 6,15 bilhões, abaixo da expectativa de R$ 7,75 bilhões, era "normal".

"Existem leilões que dão resultado um pouquinho melhor, outros que dão resultado pior. O leilão anterior deu resultado bem melhor do que o esperado, aqueles leilões de hidrelétricas e de petróleo foram melhores em mais de R$ 3 bilhões. Este foi mais de R$ 1 bilhão abaixo do esperado. É normal de leilões, alguns superam estimativa, outros não superam", afirmou o ministro.