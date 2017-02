Leia a íntegra da carta de demissão de José Serra

Segue a íntegra da carta em que o chanceler José Serra pede demissão do cargo ao presidente Michel Temer:

Brasília, 22 de fevereiro de 2017

Excelentíssimo Senhor

Michel Temer

Presidente da República Federativa do Brasil

Senhor Presidente

Pela presente, venho solicitar minha exoneração do cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Faço-o com tristeza, mas em razão de problemas de saúde que são do conhecimento de Vossa Excelência, os quais me impedem de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes à função de Chanceler. Isto sem mencionar as dificuldades para o trabalho do dia a dia. Segundo os médicos, o tempo para restabelecimento adequado é de pelo menos quatro meses.

Para mim, foi motivo de orgulho integrar sua equipe. No Congresso, honrarei meu mandato de Senador trabalhando pela aprovação de projetos que visem à recuperação da economia, ao desenvolvimento social e à consolidação democrática do Brasil.

Respeitosamente,

José Serra

Veja Também

Comentários