Lei inédita institui Programa de Empreendedorismo nas escolas em MS

Nesta quarta-feira (8), foi promulgada a Lei Nº 4.978/17 que institui nas escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul, o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, alguns de seus objetivos são: estimular a criação e gestão de micro e pequenas empresas, e fomentar a atividade econômica.

Para o autor da lei, deputado Marcio Fernandes (PMDB), inserir o empreendedorismo nas escolas é permitir e explorar a criatividade dos jovens, eles que podem promover a entrada no mercado de novos produtos e serviços. “Precisamos estimular e instigar esses jovens criativos a utilizarem suas ideias no empreendedorismo, dessa maneira formaremos cidadãos mais preparados para os desafios do mercado de trabalho e também será possível fomentar a atividade econômica”, explica Fernandes.

Inédita no país, a lei foi recebida com entusiasmo pelo Secretário Nacional da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo da Veiga. “É um exemplo a ser seguido, inclusive quero disseminar isso para outros Estados, a partir dessa ação valorosa do deputado”, comemora Veiga.

No texto da lei, estabelece em suas diretrizes desenvolver parcerias com outras escolas, universidades e instituições de fomento e apoio ao empreendedorismo .

Semana do Jovem Empreendedor

Esta lei é mais uma conquista neste segmento, já que o deputado Marcio Fernandes também é autor da Lei Nº 3.974/10, que incluiu no calendário de eventos do Estado, a Semana do Jovem Empreendedor, evento realizado anualmente pelo parlamentar, com reconhecimento nacional, inclusive com presença de palestrantes de renome, como o empresário de sucesso, Wilson Poit e demais empreendedores que compartilharam experiências e incentivaram jovens estudantes que tiveram acesso gratuito às três edições já realizadas do evento na Assembleia Legislativa.

