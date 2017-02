Lei deve facilitar construção de casas populares em MS

Segundo o projeto apresentado, a alienação de imóveis do Poder Público no Estado deve ter como prioridade cooperativas habitacionais, objetivando a construção de moradias populares / Divulgação

Um Projeto de Lei apresentado pela Deputada Estadual Antonieta Amorim (PMDB) na Assembleia Legislativa de mato Grosso do Sul deve facilitar a construção de casas populares pelo poder público em Mato Grosso do Sul.

Segundo o projeto apresentado, a alienação de imóveis do Poder Público no Estado deve ter como prioridade cooperativas habitacionais, objetivando a construção de moradias populares.

“Sei o quanto é importante para uma família ter um lar, e o quanto os projetos de moradias populares ajuda essas pessoas a conquistarem seu sonho da casa própria. Por isso, o projeto representa uma esperança para essas pessoas”, analisou a parlamentar.

Em Mato Grosso do Sul, o Déficit Habitacional ultrapassa 85 mil casas. De acordo com a deputada, a iniciativa de elaborar o Projeto de Lei partiu de conversas com pessoas em todo o Estado. “Várias pessoas nos procuram para relatar a dificuldade em conseguir casas por meio de programas habitacionais. Conversei com mães solteiras que com o pouco que ganham ainda precisam pagar aluguel, além das contas de casa, o que me sensibilizou e motivou a criação deste projeto”, relatou Antonieta.

O Projeto de Lei ainda tramita na Assembleia Legislativa e, sendo aprovado, deve ser encaminhado para a avaliação e sanção do Governo do Estado.

