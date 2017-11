Lei de Mochi declara utilidade pública Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar

Da Redação com assessoria

Deputado Junior Mochi - Divulgação

Entrou em vigor nesta segunda-feira (20/11), a Lei 5.093, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), que declara de Utilidade Pública Estadual o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais de Camapuã e Figueirão (Sintraf).

De acordo com o deputado, o Sintraf tem o compromisso com a promoção dos interesses dos agricultores familiares por melhores condições de vida e pela cidadania, além de defender a luta histórica da classe trabalhadora. O sindicato foi fundado no ano de 2015, em Camapuã, e também possui subsede em Figueirão.

“Acredito que o reconhecimento de Utilidade Pública irá contribuiu para o fortalecimento da autonomia dos trabalhadores, como também para o aprofundamento democrático da gestão da entidade”, destacou Mochi.