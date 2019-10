Lava Jato SP faz buscas em operação contra ex-diretor da Dersa por lavagem

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 29, a Operação Pasalimani, nova etapa da Lava Jato em São Paulo que investiga possível prática de lavagem de dinheiro pelo ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, com a participação de familiares e prestadores de serviço. Preso desde fevereiro pela PF de Curitiba, o engenheiro é apontado como "operador do PSDB" e acumula penas que passam de 172 anos de prisão.

Os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Taubaté, Ubatuba, Taboão da Serra e Itapetininga. Os alvos das ordens são familiares e pessoas ligadas ao ex-diretor da Dersa, além de prestadores de serviço.

A PF e a Procuradoria identificaram a possível participação dos investigados na gestação de empresas utilizadas para atos de lavagem e ocultação de documentos.

Segundo o Ministério Público Federal, a operação é resultado do aprofundamento das investigações sobre a lavagem dos recursos ilícitos obtidos por Paulo Vieira de Souza a partir de outros delitos, em especial peculato e corrupção.

Em fevereiro, Paulo Vieira foi condenado a 27 anos de prisão pelos crimes de cartel e fraude à licitação envolvendo obras da Dersa no Rodoanel Sul e no Sistema Viário. Um mês depois, o engenheiro recebeu a pena mais alta da Lava Jato, de mais de 145 anos, por peculato, inserção de dados falsos e associação criminosa em ação sobre supostos desvios de R$ 7,7 milhões que deveriam ser aplicados na indenização de moradores impactados pelas obras do Rodoanel Sul e da ampliação da avenida Jacu Pêssego.

O nome da operação, Pasalimani, faz referência à baía grega (Baía de Zea ou Pasalimani), na qual, segundo o MPF, foram disputadas as primeiras provas de natação das Olimpíadas modernas, em 1896. "O principal investigado, Paulo Vieira de Souza, é notório praticante de triatlo, modalidade composta por natação, corrida e ciclismo", diz a Procuradoria.

Defesa

A reportagem tenta contato com os advogados de Paulo Vieira de Souza. O espaço está aberto para manifestações.