Lava Jato Rio abre nova etapa contra doleiros

A Operação Lava Jato no Rio abriu nesta quarta-feira, 20, nova etapa de sua investigação contra doleiros. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, decretou três prisões preventivas e uma temporária.

São alvo de mandado de custódia por tempo indeterminado Sergio Guaraciba Martins Reina, Nissim Chreim e Thania Nazli Battat Chreim para "garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal". O magistrado mandou prender temporariamente Jonathan Chahoud Chreim e autorizou buscas nos endereços residenciais e comerciais dos investigados.

A nova fase da Lava Jato é um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo. A reportagem está tentando contato com as defesas dos citados. O espaço está aberto para as manifestações.