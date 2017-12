Lava Jato pede perícia em dados do departamento de propinas da Odebrecht

De acordo com os procuradores, os documentos, oriundos de cooperação internacional com a Suíça, têm relação direta com processo em que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu por supostas propinas de R$ 12,5 milhões da construtora. - Foto: El País

O Ministério Público Federal pediu ao juiz federal Sérgio Moro para que dois HDs e um pen drive com dados do sistema do departamento de propinas da Odebrecht sejam periciados. De acordo com os procuradores, os documentos, oriundos de cooperação internacional com a Suíça, têm relação direta com processo em que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu por supostas propinas de R$ 12,5 milhões da construtora.

Nesta ação penal, o ex-presidente responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de aceitar para si um imóvel em São Paulo, no qual seria sediado o Instituto Lula, no valor de R$ 12 milhões, e o apartamento vizinho à sua residência, no edifício Hill House, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A empreiteira DAG e o primo do pecuarista José Carlos Bumlai, Glaucos da Costamarques, são apontados como laranjas da negociação.

No sistema Drousys, do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, chegou a ser identificada a saída de R$ 3,1 milhões daquele departamento, responsável pelas propinas da empreiteira, ao "Prédio IL", segundo relatório da PF.

Os valores constavam na "planilha Italiano", que corresponde a uma suposta conta corrente cujo controle dos créditos é atribuído pelos investigadores ao ex-ministro Antonio Palocci.

Em setembro, sobre outros documentos, Moro determinou que a Polícia Federal fizesse perícia nos arquivos para extrair "documentos ou lançamentos que possam estar relacionados com o objeto da ação penal".

O juiz estipulou três "objetivos" para os peritos: "seja feita descrição geral do que se tratam os dois sistemas e de seu funcionamento", que se verifique sua "autenticidade" e que tenham os "documentos e lançamentos" relacionados ao imóvel da Rua Haberbeck Brandão, 178, em São Paulo.

Agora, a Procuradoria da República no Paraná pede nova análise em outros dois HDs e um pen drive argumentando que "o material em questão guarda relação direta" com o material já periciado a respeito do prédio do Instituto Lula.

Defesa

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, divulgou nota sobre o assunto. "O Ministério Público Federal pediu a inclusão na perícia do MYwebday e DROUSYS de novo material da Suíça que a defesa do ex-presidente Lula não tem acesso. Além disso, o acordo de cooperação firmado com a Suíça não autoriza o uso em ação penal diversa daquela expressamente indicada no pacto", escreveu.

"É necessário destacar que esse material não estava na ação e não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa - não sendo possível incluí-lo após o término da coleta da prova oral, realização dos interrogatórios e apresentação de requerimentos de diligências complementares. Além disso, não é possível submeter à perícia material completamente desconhecido da defesa, com ampliação da prova secreta, de que se faz uso neste processo com intolerável frequência", finalizou o advogado.