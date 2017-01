Lasier Martins: é coerente esperar novo relator para indicar substituto de Teori

O senador Lasier Martins (Sem partido - RS) afirmou que é coerente o presidente Michel Temer esperar a indicação de um novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) para nomear o substituto de Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo na quinta-feira (19). A declaração foi dada durante o velório de Teori, que ocorre na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, neste sábado (21).

"O presidente confirmou em uma roda de conversa, quando perguntado pelo filho do ministro Teori, que deve esperar (para nomear o substituto do ministro), para que a presidente do Judiciário faça a indicação de um novo relator. Isso é muito mais prático, lógico, racional e coerente", comentou, afirmando que a aprovação do substituto pelo Senado deve demorar pelo menos dois meses.

Para Lasier, em vez de escolher o novo relator da Lava Jato por sorteio entre os atuais membros do STF, Cármen Lúcia deveria reunir o colegiado, pedir união e indicar ela mesma o sucessor de Teori nessa tarefa. "Por sorteio pode cair nas mãos de alguém polêmico", disse o senador, sem dar mais detalhes.

O político afirmou que o Brasil vive um momento decisivo "para o restabelecimento da ética, da democracia e da regeneração da política". "Precisamos de alguém que siga na mesma linha de Teori, e que seja no menor tempo possível, porque o Brasil não tem tempo a perder", afirmou.

