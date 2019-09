Ladário: Vaz quer exames de Ressonância Magnética

Conviver com a incerteza na saúde e ainda precisar de um exame de Ressonância Magnética, na cidade de Ladário, município localizado a 421 Km da capital Campo Grande, é um sofrimento.

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) protocolou na sessão plenária desta quinta-feira (26) indicação ao governador do estado Reinaldo Azambuja (PSDB) solicitando aquisição de um aparelho de Ressonância Magnética ou o aumento da cota de exames pactuados, a serem realizados fora do município, através do Sistema Único de Saúde (SUS). “O exame de RM é muito importante para fechar diagnóstico e orientar tratamento adequado. Na cidade de Ladário, tem pacientes à espera deste exame desde 2018”, destacou o republicano.

A solicitação foi feita ao deputado Vaz pelo secretário de saúde da cidade de Ladário, Denilson Marcio. De acordo com ele, cerca de 90 pessoas aguardam na fila de espera para realização do exame.