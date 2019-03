Kemp repercute medida do governo sobre demissão voluntária e carga horária

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) falou, ao subir na tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (19), sobre o Projeto de Lei que pretende instituir o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) no âmbito do Poder Executivo de MS - entregue à Casa de Lei nesta manhã. Kemp também destacou a proposta de mudança da carga horária de servidores. Para o parlamentar, as medidas deveriam levar em consideração o contexto atual do país.

“Eu estranho que, no momento de crise, o Estado queira reestabelecer oito horas de serviço se as seis horas foram implantadas para economizar. É contraditório”, alegou o deputado. Kemp também ressaltou prejuízo aos servidores. “Por exemplo, o administrativo da educação recebe o menor salário do Estado e acaba fazendo a complemetanção da renda com bicos. Agora ele não vai poder ter essa atividade, pois irá trabalhar oito horas. Nesse governo as categorias não tiveram reajuste salarial”, justificou.

Para o deputado, a proposta do Executivo não atende as necessidades do Estado. “O PDV é contraproducente, pois temos uma defasagem de servidores. Há a necessidade de recompor, mas como abriu o PDV a situação vai ficar difícil, porque falta servidor e não pode chamar concurso, pois o Estado extrapolou o índice de responsabilidade fiscal. Assim a população fica prejudicada”, defendeu.

O parlamentar ainda alertou os servidores quanto à adesão ao PDV. “A questão do PDV para o servidor efetivo não é uma boa opção. Estamos vivendo momento de desemprego, o mercado de trabalho está fechado, as pessoas estão desesperadas. Quem tem seu cargo efetivo tem que pensar antes de abrir mão do cargo. O dinheiro vai embora e o servidor ainda fica sem emprego”, finalizou.