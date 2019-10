Kemp cobra repasse do Fundeb a escolas para pessoas com deficiência

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) - Foto: Divulgação

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) criticou hoje (1) na tribuna, durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o atraso no repasse dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) às entidades de educação que atendem crianças com deficiência.

“O governo do estado de Mato Grosso do Sul já havia anunciado no começo do ano uma redução de 30% nos recursos, as entidades tiveram que se adequar. Essas escolas existem pela caridade das pessoas da comunidade e precisam do Fundeb, até agora nenhum real foi repassado, e nós já estamos em outubrp”, reclamou o deputado Pedro Kemp.

Líder do governo na Casa de Leis, o deputado Barbosinha (DEM), em aparte, reafirmou a importância da reivindicação de Kemp e disse que não medirá esforços para negociar a prioridade do tema junto ao Governo Estadual. “As dificuldades financeiras influenciam, também tenho acompanhado a situação de diversas instituições que aguardam pelo Fundeb. Vou somar esforços, junto à mesa diretora da Casa de Leis, que também será também sensível a isso, na repercussão ao governo do estado para colocar as instituições como prioridade”, afirmou Barbosinha.

Para Kemp, as escolas vivem da caridade das pessoas da comunidade e prestam um serviço que deveria ser oferecido pelo Poder Público. “Essas escolas especiais também fazem jus ao repasse do Fundeb de acordo com o número de alunos que elas atendem. Os alunos precisam de um suporte em outras áreas além da educação: paramédicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, tratamento especial de odontologia. Essas escolas fazem o que o Estado deveria fazer. Pessoa com deficiência é cidadão brasileiro e tem todos os direitos que os outros cidadãos têm”, defendeu o parlamentar.