Kemp apresenta PL para incluir Dia de Conscientização da Fibrologia em calendário oficial

O deputado Pedro Kemp (PT) apresentou na manhã desta terça-feira (16) Projeto de Lei que inclui no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul o “Dia Estadual de Conscientização da Fibrologia”, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio.

A iniciativa do parlamentar é em resposta ao pedido da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Portadores de Doenças Crônicas, a qual apontou a necessidade da formalização no calendário de eventos estadual de data especifica alusiva a conscientização aos problemas causados pela doença crônica da fibromialgia.

Na justificativa do Projeto, Kemp destacou que “uma parte considerável da sociedade nunca ouviu falar da doença, e a falta de conhecimento e informação é um problema sério para os fibromiálgicos, uma vez que o seu estado de saúde e suas limitações físicas não são compreendidas pelos grupos sociais”.

O objetivo da iniciativa é esclarecer a população sobre a doença e seus desdobramentos, sendo que o dia 12 de maio é o Dia Mundial da Fibromialgia, data em que no Brasil algumas associações já realizam eventos de conscientização.