Kazuto Horii toma posse como novo prefeito e Edinho Carvalho é eleito presidente da Câmara de Bodoquena

Foi empossado na manhã de domingo (01) em Bodoquena o prefeito eleito no município Kazuto Horii (PSDB) juntamente com seu vice Geraldo Preto e os demais secretários da nova gestão para o quadriênio 2017 a 2020. A solenidade aconteceu no Salão Paroquial da cidade e teve a participação em massa de toda população.

Kazuto iniciou a fala agradecendo a Deus pela oportunidade e desafio de representar Bodoquena e garantiu que os poderes Executivo e Legislativo vão andar juntos durante sua gestão em prol de garantir o melhor para o município e seus cidadãos.

“Eu digo desafio porque a política está em um momento difícil no Brasil, a economia está passando por uma situação difícil. A crise é grande, mas como empresário aprendi que é na época da crise que devemos ser versátil e criativo. Por isso estou aqui hoje, para enfrentar este desafio juntamente com minha equipe de secretários e os nossos vereadores eleitos. Harmonia vai existir isso eu tenho certeza, eu garanto que todos nós somos bodoquenenses e prezo pelo futuro de Bodoquena, nós vamos trabalhar juntos para o bem da cidade”, garante o prefeito.

Câmara Bodoquena

Reeleito para atuar em seu segundo mandato com o maior número de votos nas últimas eleições, o vereador Edinho Carvalho (PR) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Bodoquena liderando a chapa “Unidos Por Um Legislativo Mais Forte”, após a solenidade de posse do prefeito e sua equipe.

A composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Bodoquena para atuar no biênio de 2017/2018 ficou assim composta: Presidente – Edinho Carvalho (PR); Vice-Presidente – Emerson Luna (PT do B); 1° secretário – Mano Pereira (PMDB) e 2° secretário – Osmar Ajala (PMDB).

Tomaram posse ainda os vereadores: Nelson de Paulo (PSDB), Carlos Petronilio (PSDB), Fernando Eduardo Areco Dias (PMDB), Jair Beltramelo Ferracini (PEN) e a vereadora Rosangela Lopes Ferreira Siqueira (PSB).

No ato, os vereadores juraram compromisso de defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica de Bodoquena na intenção de observar as leis e promover o bem geral de todos os bodoquenenses e desempenhar com lealdade e patriotismo as funções do cargo na 9ª legislatura que se inicia.

Assim como garantiu o prefeito Kazuto, o presidente eleito da Câmara vereador Edinho Carvalho assumiu o compromisso de continuar seu trabalho em total parceria com o executivo para o desenvolvimento do município.

“Nós vereadores temos o dever de caminhar juntos com o Poder Executivo aqui representado pelo prefeito Kazuto e sua equipe administrativa, no intuito de levarmos aos nossos munícipes mais Saúde de qualidade; mais ações voltadas à Educação, Esporte e Lazer; garantia de acesso e atendimento às pessoas carentes; adoção de políticas públicas com foco no aperfeiçoamento, capacitação e valorização dos nossos servidores; promover ações governamentais de geração de emprego e renda aos nossos trabalhadores bodoquenenses; dar atenção às entidades filantrópicas e por fim, garantir segurança e respeito à sociedade civil organizada e aos poderes constituídos Estadual e Federal”, finaliza.

