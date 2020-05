Kataguiri diz que violência em atos pró-democracia alimenta discurso autoritário

Um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP). - (Foto: Arquivo)

Um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) afirmou à Globonews neste domingo, 31, que as cenas de violência vistas no ato pró-democracia na Avenida Paulista alimentam um discurso autoritário por parte do presidente Jair Bolsonaro.

"Isso tira o foco do autoritarismo, da delinquência e da corrupção por parte do governo", afirmou o deputado.

Kim defendeu a necessidade de atos contra o presidente, mas ponderou que eles têm de ser pacíficos. Ele afirmou ainda que causar aglomerações no momento da pandemia do coronavírus pode ser grave. (Equipe AE)