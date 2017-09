Kassab quer disputar o governo de São Paulo

Depois de lançar a pré-candidatura presidencial do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o PSD já faz novo e importante movimento estratégico. Para interlocutores, o ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, afirmou que será candidato ao governo de São Paulo. Em conversas com aliados, Kassab tem dito que só há duas hipóteses que podem mudar seu plano: se o senador José Serra, de quem é muito amigo, for candidato; ou se o prefeito João Doria, que considera muito competitivo, decidir disputar o cargo.

