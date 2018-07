Justiça manda Requião retirar publicação

A Justiça Eleitoral do Paraná determinou que o senador Roberto Requião (MDB), que pretende a reeleição, retirasse de sua página no Facebook postagem sobre uma pesquisa eleitoral que o coloca na frente de outros pré-candidatos do Estado.

A decisão foi proferida na quarta-feira passada, dia 11, pela juíza eleitoral Graciane Valle Lemos, atendendo a pedido do PSDB, do também pré-candidato ao Senado, o ex-governador Beto Richa. A defesa de Requião não quis comentar a decisão e a publicação já foi retirada do ar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.