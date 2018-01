Justiça Federal diz que é falso o mandado de prisão contra Lula

A Justiça Federal no Paraná informou nesta sexta-feira, 26, que é falso o mandado de prisão contra o ex-presidente Lula supostamente assinado pelo juiz Sérgio Moro que circula pelas redes sociais.

No mandado falso, a assinatura atribuída a Sérgio Moro é física. Segundo a Justiça, o processo eletrônico não tem assinatura física, apenas digital. Além da assinatura errada, o número do processo no mandado falso faz referência à 7ª fase.

"A Seção de Comunicação Social da Justiça Federal do Paraná esclarece que o mandado de prisão em desfavor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, não é verdadeiro".