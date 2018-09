Justiça do Rio determina que deputados julguem impeachment de Pezão

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Assembleia Legislativa (Alerj) julgue denúncia de crimes de responsabilidade e pedido de impeachment contra o governador do estado, Luiz Fernando Pezão.

A decisão foi tomada ontem (24) - por maioria dos votos - pelo órgão especial do Tribunal de Justiça.



A Alerj também deverá julgar o vice-governador Francisco Dornelles. O requerimento foi feito pelo deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) e outros parlamentares.



Por meio de nota, o Tribunal de Justiça informou que “não vislumbra intromissão indevida no que é competência da Alerj, mas, sim, atuar na manutenção do estado de direito”.

A assessoria de imprensa do governo informou que não vai comentar a decisão judicial.