Justiça determina suspensão do pagamento de vereador condenado

Vereador Lucas Lima - Reprodução

Saiba Mais MANDATO Justiça eleitoral nega pedido de suplente para ocupar vaga do verador Lucas de Lima

A juíza May Melke Amaral, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, acolheu parcialmente a liminar de ação popular contra o vereador Lucas de Lima (SD) e determinou suspensão do pagamento de salários e qualquer verba ao legislador. O parlamentar foi condenado em sentença penal transitada em julgado, ou seja definitiva e, portanto, está com os direitos políticos suspensos.

Na mesma decisão, foi dado prazo de cinco dias ao presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha (PSDB), para informar sobre os procedimentos adotados para extinção do mandato do mesmo vereador.

Veja abaixo trecho da sentença da juíza:

"Pelo exposto, defiro parcialmente a liminar, determinando a imediata suspensão dos vencimentos, salários, pagamentos, verbas indenizatórias e de gabinete, auxílios, diárias, destinados ao vereador, ora requerido, Luiz Carlos Correia de Lima – Lucas de Lima.

Intime-se, ainda, o Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, requerido João Batista da Rocha, a informar a este Juízo, no prazo de cinco dias, quais as providências tomadas quanto ao procedimento de extinção do mandato do vereador Lucas de Lima, sob pena de incorrer em ato de improbidade".

Entenda

Radialista e ex-sócio de uma pizzaria, Luiz Carlos Correio de Lima, o Lucas de Lima, como é mais conhecido, foi condenado em 2012 pela 5ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande a um ano e quatro meses de prisão, que foram convertidos na prestação de serviços comunitários.

O vereador era fiel depositário da Justiça do Trabalho em Campo Grande e utilizou bens da pizzaria para o pagamento de dívidas indevidamente, o que gerou o processo por apropriação indevida. À Justiça, o radialista famoso pelo programa 'Amor Sem Fim', confessou ter cometido a infração, mas alegou que não houve dolo, ou seja, não foi intencional.

Lucas de Lima recorreu ao Tribunal Regional da 3ª Região, em São Paulo, onde os desembargadores mantiveram a sentença contra o parlamentar, publicada em fevereiro de 2016.

O próximo passo foi recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), cuja apelação foi rejeitada pelo ministro Antonio Saldanha Palheiro, em meados do ano passado, e publicada em dezembro.

Arquivo