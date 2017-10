Justiça determina que novo governador do Amazonas seja empossado nesta quarta

A Justiça do Amazonas determinou, na tarde de hoje (3), a posse imediata de Amazonino Mendes (PDT) e Bosco Saraiva (PSDB) nos cargos de governador e vice-governador do estado no no prazo de seis horas, a contar das 8h desta quarta-feira (4). A decisão é do desembargador Djalma Martins da Costa, que atendeu a um mandado de segurança impetrado nesta manhã por Amazonino e Bosco. O magistrado pediu máxima urgência no cumprimento da medida pela Assembleia Legislativa.

Os dois políticos foram diplomadas ontem (2) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-AM). Mas a mesa diretora da assembleia decidiu marcar a posse somente para a próxima semana, no dia 10 de outubro.

Amazonino e Bosco ficam nos cargos até a eleição de 2018 no lugar de José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (SD), que tiveram os mandatos cassados em maio pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por compra de votos na eleição de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, David Almeida (PSD), assumiu o governo interinamente.

