Justiça determina bloqueio de R$ 778 milhões de Thor, filho de Eike Batista

A Justiça de Minas decretou o bloqueio de R$ 778 milhões do patrimônio de Thor Batista, filho do empresário Eike Batista. A decisão visa garantir pagamento aos credores das empresas de Eike.

A decisão da juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, alcança também as contas de algumas empresas do grupo econômico de Eike, Meistershaft Hondin, Aux Luxembourg Sarl, Aux LLC, EBX Holding Ltda, Meistershaft Hondin, OTX Fund LLC e 63X Master Fund.

O pedido de tutela de urgência foi requerido pelo gestor judicial da MMX Sudeste Mineração S.A., empresa fundada por Eike e que se encontra em recuperação judicial desde 2014. Segundo o atual representante da empresa, não foi possível recuperar os ativos da MMX.

Em processo anterior, já havia sido determinado o bloqueio do patrimônio dos controladores da empresa - o ex-empresário e os fundos Centennial Asset Mining Fund LLC e Mercato Botafogo RFCP Fundo de Investimento Longo Prazo.

Na avaliação da juíza, provas obtidas pelo gestor no exterior demonstraram que vantagens financeiras obtidas com a supervalorização fraudulenta dos ativos da MMX foram recebidas por Thor e empresas estrangeiras. Estas teriam sido "criadas para dispersar o dinheiro pelo mundo dificultando o seu rastreamento e a sua recuperação para pagamento das dívidas da empresa".

Segundo o atual representante da empresa, os ativos da MMX foram propositalmente supervalorizados em cerca de 500%, o que influenciou o mercado financeiro com falsas expectativas de extração minerária. Entre 2007 e 2008 a venda desses ativos, que foi realizada pela Centennial, empresa controlada por Eike, teria gerado um enriquecimento de R$ 634 milhões.

O gestor judicial da MMX também anexou ao pedido de tutela informações oficiais de que no ano de 2013, Eike doou R$ 130 milhões ao filho, que passou a operar esses e outros recursos financeiros em benefício próprio e de seu pai por meio de plataformas jurídicas no exterior.

Defesa

A reportagem busca contato com a defesa de Thor Batista. O espaço está aberto para manifestação.