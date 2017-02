Justiça cassa diploma de prefeito em MS e determina nova eleição

Por abuso de poder econômico, o prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, e o vice, Newton Luiz de Oliveira, tiveram os diplomas cassados nesta quarta-feira (22), foram declarados inelegíveis e o município a 288 quilômetros de Campo Grande deverá ter novas eleições.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, mas ninguém atendeu.

A decisão que também declarou a nulidade da eleição de outubro de 2016 para prefeito e vice foi tomada pelo juiz eleitoral José Henrique Kaster Franco, da 5ª Zona Eleitoral.

No entendimento do magistrado, Garcia e Oliveira eram beneficiados com as inserções das propagandas eleitorais no rádio em períodos sabidamente de maior audiência, em detrimento aos adversários.

No caso de Nova Andradina, a rádio ganha importância devido a não veiculação de propaganda dos candidatos locais em canais de televisão.

A Ação Judicial de Investigação Eleitoral foi ajuizada pela coligação Nova Andradina Acima de Tudo, do ex-prefeito Roberto Hashioka (PSDB).

Veja Também

Comentários