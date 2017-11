Justiça bloqueia R$ 18 milhões na Operação Pegadores por fraudes na saúde do MA

A Justiça Federal decretou o bloqueio de R$ 18 milhões de investigados da Operação Pegadores, quinta fase da Operação Sermão aos Peixes, deflagrada nesta quinta-feira, 16, para investigar desvios de recursos públicos federais por meio de fraudes na contratação e pagamento de pessoal, na execução de contratos de gestão e termos de parceria firmados pelo governo do Maranhão com entidades do terceiro setor.

De acordo com os investigadores, as fraudes se prolongaram até 2017. O governo de Flávio Dino (PC do B) informou que a "Secretaria de Estado da Saúde está totalmente à disposição para ajudar no total esclarecimento dos fatos". A Operação Pegadores é uma ação conjunta da Polícia Federal, Procuradoria, Receita e Controladoria-Geral da União.