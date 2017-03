Junior Mochi mobiliza as bases para fortalecer o mandato

Saiba Mais FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO Mochi defende em Brasília fortalecimento das Assembléias e mudanças nas reformas

O deputado Junior Mochi (PMDB) reuniu nesta sexta-feira em Campo Grande representantes de 30 municípios de sua base eleitoral entre vereadores e lideranças da comunidade, para discutir num workshop diferentes aspectos da modernização e fortalecimento dos mandatos. “Diante das mudanças no ambiente político que influenciam o comportamento, analise e o envolvimento do eleitor, os agentes políticos precisam estar atentos, sensíveis para interagirem corretamente”, explicou ele na abertura do encontro.

Segundo ele, o principal aspecto do fortalecimento dos mandatos está na integração dos trabalhos em diferentes níveis. “Na medida em que os vereadores se integrem ao nosso mandato de deputado, com ações conjuntas e coordenadas, podemos estabelecer a recíproca, potencializando os resultados em beneficio da comunidade”, explicou o deputado. Outro aspecto destacado por ele foi o da transparência, traduzida numa preocupação de cada um e de todos em prestar contas, esclarecer detalhes e mostrar conquistas do trabalho realizado.

O eleitor está mudando

“A sociedade está mudando, o eleitor está mudando. Se os políticos continuam na mesma, perdem o fio da história”, afirma o presidente da Assembleia. Essa foi, segundo ele, a principal razão da realização desse workshop. “Trocamos experiências, compartilhamos analises do momento atual e estabelecemos, em conjuntos, linhas de atuação que tem por objetivo melhorar e modernizar os nossos mandatos, colocando-nos ainda mais próximos do cidadão”. O encontro, realizado ao longo da manhã de sexta-feira (17), reuniu cerca de 60 participantes entre vereadores e lideranças da comunidade.

Veja Também

Comentários